В Гонконге продолжаются протесты

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за акций протестов, которые проходят в аэропорту города уже несколько дней. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что несколько тысяч митингующих создали коллапс в главном терминале аэропорта, из-за чего пришлось полностью приостановить регистрацию на рейсы. При этом действие не коснется рейсов, на которых регистрация уже завершена.

Многих пассажиров не предупредили об отмене рейсов, им пришлось ждать появления объявлений об отмене на табло.

Также сообщается, что из-за большого скопления протестующих полиция не исключает применение слезоточивого газа. Власти Гонконга заявили, что въезд в город ни в коем случае не будет закрыт, но митинги уже вызывают массу неудобств, в том числе с аэропортами.