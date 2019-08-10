Порошенко забросали яйцами

Протестующие закидали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в момент, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса. Отмечается, что некоторые из яиц, которые противники Порошенко в него бросали, попали в журналистов, сотрудников полиции и самих протестующих.

Бывший президент Украины приехал на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. В этот момент у здания ГБР проходила акция, на которой присутствовали как сторонники, так и оппоненты экс-главы государства.