Полиция усилила борьбу с уличной торговлей в Баку

В Баку на некоторых улицах и проспектах, а также у станций метро пресечена незаконная уличная торговля, сообщил Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в Ясамальском и Низаминском районах столицы были продолжены профилактические меры в связи с пресечением случаев незаконной торговли и антисанитарии на улицах и проспектах, у станций метро, в пешеходных переходах и на автобусных остановках.

Он добавил, что каждый житель столицы должен, внося вклад в надежное обеспечение правопорядка, проявлять активность в устранении негативных явлений, наносящих вред облику столицы.