Телеканал "Рустави 2" хотят продать

"Компания находится на грани банкротства. К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании, и готов к переговорам с любым заинтересованным лицом", - говорится в заявлении Халваши, которое в понедельник распространили грузинские СМИ.

Новый владелец грузинского телеканала "Рустави 2 " бизнесмен Кибар Халваши заявил, что решил продать компанию из-за ее долгов на сумму более $24 млн.

"Единственный, с кем не буду говорить - это бывший неформальный владелец и управляющий телекомпанией "Рустави 2" Михаил Саакашвили. Я решил продать телекомпанию по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего", - заявил грузинский бизнесмен.

По словам Халваши, долг "Рустави 2" составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари - долг перед государством. Он отметил, что из-за больших долгов телекомпании конкурс должен быть завершен в течение недели.

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России.