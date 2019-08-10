В Грузии назвали потери от российских санкций
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, туристическому сектору страны был нанесен ущерб в размере $60 млн.
«…однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария», — заявил Бахтадзе.
Он уточнил, что, по сравнению с прошлогодними показателями, в этой части страны показатели увеличились на 40%. Бахтадзе выразил уверенность, что властям страны удастся вернуть динамику в туристическом секторе.