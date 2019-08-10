В период с 10 августа по 10 октября в Белом море по побережью Онежского и Двинского заливов (Архангельская область) запрещено использовать для добычи рыбы отцеживающие и стационарные орудия, сообщает пресс-служба национального парка «Кенозерский».

Исключение составляет лов наваги, сельди беломорской и корюшки азиатской зубастой, а за «перевозку запрещенной в данный момент к добыче рыбы и наличие при себе запрещенных снастей» полагается штраф.

Напомним, что в Архангельской области на военном полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Российские физики заявили о взрыве ядерного реактора малой мощности.