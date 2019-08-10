В Кузбассе подожгли полицейского

В Кемеровской области полицейский получил тяжелые ожоги при задержании.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, около часа ночи полицейские получили сигнал о семейном скандале в поселке Елань. Правоохранители попытались задержать дебошира, но тот плеснул на себя легковоспламеняющейся жидкостью и она попала на одежду участкового. «Злоумышленник успел поджечь себя. В результате огонь перекинулся и на сотрудника полиции. Он был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе полиции.

Сам дебошир скрылся, о его состоянии неизвестно.

В СК РФ по Кемеровской области «Тайге.инфо» подтвердили, что подозреваемого пока не нашли. Там уточнили, что в доме, где все произошло, после случившегося был пожар.