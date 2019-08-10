Российской журналистке выстрелили в голову

Журналистку челябинской газеты «Общественный защитник» Юлию Зябрину ранили в голову из пневматического оружия. Об этом сообщает челябинское «Эхо Москвы».

По словам Зябриной, в нее стреляли, когда она выходила из подъезда собственного дома поздно вечером 8 августа. Девушка предполагает, что в нее целились с расстояния 150 метров. Ей не удалось разглядеть нападавшего.

После выстрела журналистка потеряла сознание. После того, как девушка очнулась, она не стала дожидаться бригады скорой помощи и доехала в травмпункт на такси в сопровождении своих знакомых.

Зябрина допускает, что нападение может быть связано с ее профессиональной деятельностью. «Нам поступали угрозы от неизвестных, обещали "разобраться другими способами" и так далее. У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим», — сказала журналистка.