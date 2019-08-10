Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть

На его взгляд, «понижательные риски превалируют, пока Brent находится под отметкой 60 долларов, которая теперь выступает в роли локального сопротивления». «Соответственно, угроза падения к новым минимумам в случае обострения торгового конфликта сохраняется», — говорится в обзоре эксперта.

В ходе торгов днем в понедельник снижение цен на "черное золото" эталонных марок усилилось, а участники рынка вновь демонстрируют пессимизм по поводу роста мировой экономики. По состоянию на 14:48 октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,37 до $58,17 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,53 до $53,97 за баррель, отмечает «Финмаркет».

При этом заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова констатирует, что «пессимизма на рынки добавил вышедший сегодня аналитический обзор глобального инвестиционного банка Goldman Sachs». «Аналитики инвестиционного банка прогнозируют, что соглашение о выходе из торгового конфликта между США и Китаем до президентских выборов в США может быть так и не подписано. В связи с этим эксперты Goldman Sachs не исключают скатывания мировой экономики в рецессию из-за существенного замедления темпов экономического роста в США», — подчеркивает аналитик.