Солдат Аро Казарян перешел на сторону Азербайджана Сослуживцы прижигали его пальцы окурками, фото
Сегодня в районе 12 часов дня на линии фронта в Физулинском направлении был задержан дезертировавший армянский военнослужащий Аро Айкович Казарян, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Во время первичного допроса, выяснилось, что военнослужащий совершил дезертирство, не выдержав издевательств и нечеловеческого обращения со стороны сослуживцев.
На протяжении долгого времени он подвергался побоям со стороны своих командиров и сослуживцев, о чем свидетельствуют гематомы на голове и многочисленные раны на теле. Солдату также прижигали пальцы рук сигаретами.
В настоящее время Аро Казаряну оказывается медицинская помощь.