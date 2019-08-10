Сегодня в районе 12 часов дня на линии фронта в Физулинском направлении был задержан дезертировавший армянский военнослужащий Аро Айкович Казарян, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Во время первичного допроса, выяснилось, что военнослужащий совершил дезертирство, не выдержав издевательств и нечеловеческого обращения со стороны сослуживцев.

На протяжении долгого времени он подвергался побоям со стороны своих командиров и сослуживцев, о чем свидетельствуют гематомы на голове и многочисленные раны на теле. Солдату также прижигали пальцы рук сигаретами.

В настоящее время Аро Казаряну оказывается медицинская помощь.