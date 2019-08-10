Гурбан Гурбанов: «Меня беспокоит смена главного тренера в АПОЭЛ»

«Это будет очень важная игра, - говорит Гурбанов. - Нужно быть очень внимательными. АПОЭЛ сменил тренера (Томас Долль – Ред.). Завтра нашим футболистам нужно будет много думать на поле. Мы должны быть готовы к новому. Мы сообщили игрокам, как любит играть их новый тренер. Хорошей игрой хотим добиться хорошего результата.

Беспокойство есть. Когда меняется тренер, хочешь-не хочешь это вызывает беспокойство, потому что мы готовились к одной игре кипрского клуба, а теперь будет совсем другая игра, хотя футболисты все те же. Поэтому беспокоимся. Но у нас это не впервые. Было такое. Однако проблемы у нас могут быть.

Можно по-разному рассуждать на эту тему. На главном тренере все равно есть ответственность независимо от того, когда он пришел в команду. Потому что в первую очередь спрашивают с главного тренера.

Большая ответственность и на мне. Нужно быть очень внимательными во время игры, чтобы знать, к каким шагам прибегнет новый тренер. Система игры может поменяться. Но я не думаю, что у нового тренера обязательно требуют победы завтра. И для меня, и для него это будет очень ответственная и важная игра.

Я не знаю, что было у АПОЭЛ внутри команды. Но в любом случае когда меняется тренер, в первой игре команда играет более агрессивно, с большим желанием, чтобы понравиться новому тренеру. Нам не стоит углубляться в эту тему. Нам надо сыграть в свою игру.

У нас травмирован Бадави Гусейнов. В таких играх он бы нам очень пригодился. Остальные готовы, и готовы лучше, чем неделю назад. Все в строю.

Сильно ли изменил ситуацию пропущенный гол в концовке первой игры? Конечно, 2:0 было бы, наверное, лучше. Но иногда пропущенный гол может пойти на пользу. Может, мы будем более внимательными. Матч в Никосии еще раз показал, что игра длится до финального свистка.

Стартовый состав? У нас утром будет последняя тренировка. Там мы и определимся окончательно с составом. Гейе в стартовом составе, скорее всего, не будет. Он пока не совсем готов физически. Но прибавляет. И есть большая вероятность, что выйдет на замену».