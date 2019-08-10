Владимир РЕШЕТОВ, спецкор haqqin.az Фото: Авт. 18:31

На юге Эстонии, недалеко от границы с Латвией есть хутор под названием Лейго. Здесь вот уже 22 года проходит необыкновенный, единственный в Европе музыкальный фестиваль, придуманный хозяином хутора Тыну Таммом. Думаю, что жителям «города огней» Баку, да и не только им будет интересно узнать о таком неординарном ежегодном событии, которое привлекает тысячи любителей музыки разных жанров.

Сюда съезжаются зрители из Эстонии, Финляндии, Латвии. Десятки автобусов, частных авто, кемперов, разноцветные палатки… Живописное место с чистым воздухом, прозрачными озерами, густыми лесами, с тишиной — просто райский уголок для отдыха. Многие из приезжающих стремятся сюда каждый год на протяжении — кто пяти, кто пятнадцати — лет. Все концерты Leigo Lake Music Festival проходят на природе, под открытым небом. Главная сцена — плавучая, расположена на озере. Главная изюминка события: каждый вечер фестивального дня, как стемнеет, завершается настоящей огненной феерией — под музыку симфонического оркестра, в строго заданном ритме, на холме, на противоположном от зрителей берегу, загораются десятки костров, по склону к воде бегут пылающие ручейки, на глади озера среди сотен плавающих свечей, прямо из воды вспыхивают языки пламени. Рисунок огненного действа год от года не повторяется. Его придумывает сам Тыну Тамм. Он же, как правило, выбирает симфонию для исполнения финального концерта. Биолог, режиссер, плотник, фантазер... Кто же он такой, этот чудак, фантазер, с виду больше похожий на крестьянина — кряжистый, неторопливый, с крепкими натруженными руками? Я познакомился с ним лет 17 назад. Много раз приезжал на фестиваль, восхищался тем, что видел и слышал. Однажды разговорились. Выяснилось, что этот хутор, точнее, развалины дома на нем, он приобрел достаточно давно, еще в 1981-м году. Родившийся в 1941-м году, Тыну по образованию биолог-генетик, окончил Тартуский университет. После окончания вуза работал младшим научным сотрудником. С детства слушал классическую музыку. Начинал учиться на фортепиано, но вынужден был оставить учебу из-за проблем со зрением. По этой же причине не смог осуществить мечту — стать кинооператором. Тем не менее, он с камерой в руках объездил Сибирь, Дальний Восток, снимая захватывающие природные пейзажи.

Тяга к музыке соединилась с режиссерским увлечением: монтируя снятый материал, он подбирал классическую музыку и соединял это все в фильме без слов. Тыну сделал немало таких лент и о живописных уголках Эстонии. Его страсть получила реализацию — Эстонское телевидение показало 18 его фильмов. Заметили и соседи — на финском телевидении в эфир вышли 8 его документальных работ. Любовь Тыну к природе, желание жить в гармонии с окружающей средой разделила и его жена Малле — так они с детьми перебрались из комфортных условий города в настоящую глухомань, куда не была проложена даже проселочная дорога. Из города – в глухомань Среди холмов и лесов начался новый этап их жизни. Биолог Тамм стал и плотником, и каменщиком, и слесарем, и архитектором. Своими руками восстановил старую развалюху, потом построил второй дом, в котором семья живет и поныне. Вести сельское хозяйство на этой земле оказалось практически нереальным — множество валунов и камней на холмах, густой лес, глинистая почва. С началом 90-х стал развивать на своей земле, (а это почти 200 гектаров), сельский туризм с элементами экстрима. Потянулись финские туристы, которым нравилось гонять по холмам, среди лесов, по бездорожью на старой советской военной технике — грузовике, вездеходе. В старом доме хозяин оборудовал комнаты для ночлега со всеми удобствами. В нижнем этаже под треск поленьев в камине гости могли вкусно и сытно угоститься традиционными эстонскими блюдами.

А еще пришло ему в голову создать на своей территории... озерный край! Не лишенный инженерной сметки, сделав серьезные расчеты, Тыну сел за рычаги экскаватора (благо, в возрасте за 50 лет сдал на права вождения бульдозера). И шаг за шагом стал реализовывать свою идею. На сегодняшний день здесь радуют глаз рукотворных 14 озер! Во многих из них водится рыба, есть даже раки. Тыну ничего не делал, чтобы разводить пресноводных — он, как биолог, считает, что икринки в озера занесли птицы. Хозяин хутора вполне может считаться архитектором. Он спроектировал сцену с прозрачной крышей в форме распластавшей крылья птицы. На склоне холма вот уже несколько лет работает ресторанный павильон с прозрачными стенами — сидя за столиком, можно наслаждаться пейзажем с озером. Когда на малой сцене проходят концерты, стены раздвигаются, и можно слушать музыку с бокалом вина в руке. Этот павильон уже в первое лето после сдачи в эксплуатацию окупил все затраты на строительство. Здесь часто проходят чествования юбиляров, свадьбы, корпоративные вечера, частные концерты. В двух гостевых домах есть 120 комфортных комнат для ночлега.

Продать землю ради… музыки Но все же главное дело его жизни — это фестиваль. Детское увлечение классической музыкой и фильмы о природе привели его в конце 90-х к мысли о создании необычного фестиваля на природе, среди местных красот. 22 года, 22 фестиваля — не каждый способен тянуть это детище изо всех сил и возможностей. А еще для него дело чести — приглашать сюда лучших артистов из Эстонии, Латвии, Финляндии, России, Украины. Все музыканты, кто побывал здесь впервые, получили незабываемые впечатления, и готовы вновь и вновь приезжать на хутор Лейго, соглашаясь на более скромные гонорары. Здесь выступали государственные хоры, знаменитая «Кремерата Балтика», всемирно известные оперные солисты и дирижеры. Три года назад был создан и свой Leigo Festival Orchestra.

Кстати, о финансовой стороне дела. Фестиваль — частное предприятие, потому Тыну вкладывает во все свои средства. И не всегда праздник музыки и огня окупается. Уже несколько раз, чтобы свести концы с концами, Тыну продавал часть своей земли. Потому сейчас в его владении уже не 200, а 180 гектаров. Но материальные убытки не останавливают увлеченного эстонского фантазера. Последние три года бразды правления махиной фестиваля он передал дочери Тийу. Она, по образованию менеджер культуры, в течение сезона работает в знаменитом театре «Ванемуйне», и параллельно готовит следующий фестиваль Leigo Lake Music. Накануне и в дни фестиваля здесь работают волонтеры — преданные идее молодые люди из окрестных поселков и городков. Рубят лесные просеки, протягивают кабеля, убирают территорию, расставляют стулья, устанавливают ограждения, контролируют вход, продают билеты, компакт-диски, сувениры. Они все, как и Тыну, преданы идее огненно-музыкального спектакля.

В этом году фестиваль приобрел новое направление — театральное. Тыну Тамм построил в лесу новую сцену, использовав естественные склоны в качестве амфитеатра. Новый зрительный зал с прекрасной натуральной акустикой собрал на первые театрализованные концерты сотни зрителей. Виртуозно играл струнный квартет, прекрасно исполнял сочинения эстонского композитора хор. В антракте между концертами публика могла перекусить, съесть мороженое, выпить кофе, игристые напитки. А в финале глазам присутствующих под электронную музыку предстало потрясающее огненное действо с использованием прожекторов и лазерных стробоскопов. * * *