В России продолжаются аресты оппозиционеров
Басманный суд столицы санкционировал арест Валерия Костенка, 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках на несогласованной акции оппозиции в Москве 27 июля этого года. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костенку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 октября», — огласила постановление судья Евгения Николаева.
Прокуратура не поддержала ходатайство представителя Следственного комитета, который утверждал, что, находясь на свободе, Костенок может скрыться. Прокурор поддержал просьбу защиты о домашнем аресте.
Двадцатилетний член партии «Яблоко» Валерий Костенок был волонтером штаба Кирилла Гончарова, незарегистрированного кандидата от партии по 32-му округу.
Как сообщил Business FM ранее защищавший Костенка Константин Кузьмин, молодой человек признал, что принимал участие в несогласованной акции 27 июля и кинул пластиковую бутылку в полицейского. На вопрос радиостанции, признал ли Костенок вину в участии в массовых беспорядках, адвокат сказал, что его подзащитный признал только факт случившегося, но не участие в массовых беспорядках. «Он признал только то, что был там и кинул пластиковую бутылку», — сказал защитник.