В России продолжаются аресты оппозиционеров

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костенку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 октября», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

Басманный суд столицы санкционировал арест Валерия Костенка, 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках на несогласованной акции оппозиции в Москве 27 июля этого года. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Прокуратура не поддержала ходатайство представителя Следственного комитета, который утверждал, что, находясь на свободе, Костенок может скрыться. Прокурор поддержал просьбу защиты о домашнем аресте.

Двадцатилетний член партии «Яблоко» Валерий Костенок был волонтером штаба Кирилла Гончарова, незарегистрированного кандидата от партии по 32-му округу.

Как сообщил Business FM ранее защищавший Костенка Константин Кузьмин, молодой человек признал, что принимал участие в несогласованной акции 27 июля и кинул пластиковую бутылку в полицейского. На вопрос радиостанции, признал ли Костенок вину в участии в массовых беспорядках, адвокат сказал, что его подзащитный признал только факт случившегося, но не участие в массовых беспорядках. «Он признал только то, что был там и кинул пластиковую бутылку», — сказал защитник.