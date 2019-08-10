Китай стабилизирует курс юаня

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаня за доллар США.

Это минимальное значение с начала апреля 2008 года, сообщает ТАСС.

Тем не менее, констатируют аналитики ITI Capital, «в понедельник утром на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдаются позитивные настроение после попыток Народного банка Китая (НБК) стабилизировать курс национальной валюты: регулятор установил курс юаня на уровне 7,0211 юаня за доллар, что слабее пятничного значения».

При этом директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников напоминает, что китайский ЦБ начал опускать курс юаня к доллару с 5 августа. «В этой связи в минувший вторник Штаты включили Китай в список стран, манипулирующих валютой», — подчеркивает эксперт.