Томас Долль: «В Баку АПОЭЛ сыграет лучше, чем на Кипре»

Напомним, что на Кипре « Карабах » выиграл со счетом 2:1, после чего итальянец Паоло Трамедзани был уволен с поста главного тренера АПОЭЛ.

Новый главный тренер кипрского АПОЭЛ Томас Долль и футболист Андрия Павлович провели пресс-конференцию на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где завтра в 20:30 начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против « Карабах а».

«У нас хорошая команда, - говорит экс-футболист сборной Германии. - Игроки хотят изменить результат первой игры. У нас было четыре тренировочные сессии. Сегодня пятый день нашей подготовки с командой. Верим, что у нас получится в завтрашней игре забить два гола.

Важно, чтобы мы сыграли лучше, чем раньше. Завтра мы должны сыграть иначе. Верим, что мы можем победить такую сильную команду, как «Карабах».

Далее Доллю был задан вопрос о том, что он имеет в виду, говоря «сыграть иначе»? На это немецкий специалист рассмеялся.

«Вы хотите знать по какой схеме мы завтра будем играть? – продолжал говорить сквозь смех главный тренер АПОЭЛ. - К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Завтра вы все увидите. Я не хочу проявлять неуважение, но в начале я расскажу это своей команде, а потом журналистам.

Мы смотрели первый матч. Завтра мы сыграем лучше, создадим больше шансов».

Он выразил надежду, что АПОЭЛ удастся заменить трех отсутствующих футболистов.

«Травмы в футболе – это нормально. У нас очень хороший состав, верим, что сможем достойно заменить травмированных».

«Я думаю, что в Никосии мы могли сыграть лучше, - говорит Андрия Павлович. - Завтра нам надо бороться до конца. У нас хорошая команда, и завтра мы можем победить. Мы приехали сюда готовыми играть и выходить в следующий раунд. Но это будет нелегко, так как «Карабах» сильная команда.

Я в третий раз в Баку. Приезжал сюда в составе сербских «Чукаричек» и датского «Копенгагена». Играть в Баку сложно. Болельщики активно поддерживают свою команду.

Особенно сложно было с «Копенгагеном». Мы проиграли тут и, несмотря на победу дома, вылетели из Лиги чемпионов. Завтра мы должны в себя верить. Надеюсь, что сможем добиться хорошего результата».