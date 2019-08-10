Иран не исключил войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что из-за действий США Ближний Восток может вспыхнуть «в любой момент».

По словам министра, огромное количество американского оружия превратило регион в «сосуд, наполненный серой» (легковоспламеняющееся вещество).

Еще одним детонатором будущего взрыва может стать напряженная ситуация с кораблями в Персидском заливе.

«Залив — узок, и чем больше в нем появляется иностранных кораблей, тем менее безопасным он становится для всех», — цитирует Зарифа телеканал Al Jazeera.

Тем временем командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что «незаконное присутствие Израиля в Персидском заливе, которое планируют США и Великобритания», может привести к серьезному вооруженному противостоянию в этом регионе.