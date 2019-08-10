Премьер Британии обсудил Brexit с Трампом

Президент США Дональд Трамп в очередной раз созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном, который вступил в должность менее месяца назад.

Стороны по традиции обсудили процесс «развода» Британии и Евросоюза, намеченный на 31 октября.

Как сообщает пресс-служба Джонсона, Трамп также пожелал поговорить о торговых отношениях двух стран, в том числе после Brexit.

«Премьер-министр говорил сегодня с президентом Трампом. Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit», — гласит сообщение.