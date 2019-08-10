Шесть американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа для создания координационного центра по совместным операциям в планируемой зоне безопасности в Сирии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

«Началась работа по созданию координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Для предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу», — говорится в официальном заявлении. Там отмечается, что сам центр заработает в ближайшее время, в то время как число американских солдат увеличится.

Известно, что в задачи центра будет включаться создание буферной зоны на севере Сирии.