Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе

Индия своими действиями в Кашмире нарушила двусторонние соглашения по обеспечению мира и стабильности в пограничных районах, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

"Действия индийской стороны стали вызовом суверенитету китайской стороны, а также нарушением двусторонних соглашений по обеспечению мира и спокойствия на границе. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с этим", - заявил Ван И на встрече с индийским коллегой Субрахманьямой Джайшанкарой. Слова министра иностранных дел приводятся на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что эти действия индийской стороны не будут иметь никакого эффекта, ничто не может изменить того факта, что эта территория находится под юрисдикцией Китая.

"Мы надеемся на то, что индийская сторона будет больше делать для повышения уровня взаимодоверия, для защиты мира и спокойствия в приграничных районах, будет избегать ненужных помех, которые могут сказаться в целом на двусторонних отношениях", - заявил китайский министр.