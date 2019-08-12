Главные союзники США в Азии поругались

Южная Корея вычеркнула Японию из списка стран, которые имеют право на ускоренный импорт своей продукции. Сеул обещал сделать это в начале августа, когда Токио ввел аналогичные санкции, но попросил не считать местью, передает The Wall Street Journal.

С начала сентября японским компаниям, работающим с Южной Кореей, придется ждать для завершения всех процедур не пять дней, а 15. Анонсируя эти меры, министр торговли, индустрии и энергетики Южной Кореи Сунь Юн-мо обвинил в конфликте Токио.

По его мнению, «нельзя работать в тесном контакте со странами, чьи практики не соответствуют основным принципам международной системы экспортного контроля и постоянно применяются неправильно».