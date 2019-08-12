Трамп занялся живущими на пособия иммигрантами

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новые правила, согласно которым иммигрантам, пользующимся социальными льготами, будут чаще отказывать в green card (виде на жительство). Об этом сообщает Reuters.

«Долговременный положительный эффект будет в том, что налогоплательщики будут защищены — мы обеспечим, чтобы иммигранты в нашей стране не были обузой для общества, чтобы они сами становились на ноги, как иммигранты в прошлом», — заявил исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кен Куччинелли.

Под новые правила попадают «зависящие от общества» иммигранты, которые в течение долгого времени получали социальные льготы (такие как медицинская страховка Medicaid, ваучеры на недвижимость). Кроме того, будут учитываться другие характеристики кандидатов — возраст, состояние здоровья, финансовые возможности.

Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами — такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья. Кроме того, по словам помощника президента по борьбе с нелегальной иммиграцией Стивена Миллера, заявителям будут чаще отказывать из-за «несоблюдения стандартов доходов». Отмечается, что нововведения в законодательстве вступят в силу 15 октября.