Цены на нефть стабилизировались

Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 подешевели на $0,04 (0,07%) - до $58,49 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,07%) - до $54,53 за баррель.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.