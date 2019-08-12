Пашиняна обвинили в создании ручных судов
Предлагаемые властями Армении поправки в Судебный кодекс и Закон "О Конституционном суде" дали оппонентам премьер-министра Никола Пашиняна и его команды очередной повод для жесткой критики. В центре внимания оказался один из отрывков законопроекта о внесении изменений в Закон "О Конституционном суде".
В частности, в документе отмечается, что судьи КС, которые представят заявления об уходе в период с 1 августа по 31 октября 2019 года, вне зависимости от возраста, сохранят зарплаты, которые получают в момент отставки. Им сохранят также дополнительные выплаты и социальные гарантии до истечения предельного возраста службы, за исключением случаев перехода на общественную службу. Также в документе говорится, что судья Конституционного суда по истечении срока пребывания в должности получает установленную законом пенсию.
В связи с этим критики властей обвиняют их в попытке сформировать "ручную" судебную систему, в подкупе судей Конституционного суда с целью избавиться от них и выбрать (или назначить) новых судей в КС. Все эти шаги властей, по мнению оппонентов, ставят под угрозу дальнейшее функционирование государства.
В частности, такую обеспокоенность на своей странице в соцсети Facebook выразила бывший депутат парламента, а ныне член общественной организации "Группа Альтернативные проекты" Элинар Варданян. Организация занимается выработкой предложений, нацеленных на реформирование различных сфер жизни в Армении.
По мнению Варданян, предложение, адресованное судьям КС, имеет лишь одну цель — избавиться от действующих членов КС и заменить их новыми, угодными властям персонами.
Идею отправить судей в "добровольную" отставку назвал абсурдной также эксперт в области конституционного права Вардан Айвазян. В интервью Sputnik Армения он отметил, что ситуация настолько нелепая, что он даже не знает, как ее комментировать.
Между тем в адрес властей звучат весьма серьезные обвинения. Так, стремление обновить состав КС упомянутыми выше методами общественный деятель, соучредитель партии "Национальная повестка" Аветик Чалабян считает открытым поощрением взяточничества на государственном уровне. По его мнению, руководство государства хочет отправить в отставку судей Конституционного суда, предлагая им взятку.
На своей страничке в Facebook он пишет, что судья, который согласится с этими условиями и уйдет с должности, предаст и продаст законные права граждан Армении. Чалабян предлагает общественность тщательно ознакомиться с законопроектом и предотвратить его воплощение в жизнь.