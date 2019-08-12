Пашиняна обвинили в создании ручных судов

12 августа 2019, 22:39

Предлагаемые властями Армении поправки в Судебный кодекс и Закон "О Конституционном суде" дали оппонентам премьер-министра Никола Пашиняна и его команды очередной повод для жесткой критики. В центре внимания оказался один из отрывков законопроекта о внесении изменений в Закон "О Конституционном суде". В частности, в документе отмечается, что судьи КС, которые представят заявления об уходе в период с 1 августа по 31 октября 2019 года, вне зависимости от возраста, сохранят зарплаты, которые получают в момент отставки. Им сохранят также дополнительные выплаты и социальные гарантии до истечения предельного возраста службы, за исключением случаев перехода на общественную службу. Также в документе говорится, что судья Конституционного суда по истечении срока пребывания в должности получает установленную законом пенсию.

В связи с этим критики властей обвиняют их в попытке сформировать "ручную" судебную систему, в подкупе судей Конституционного суда с целью избавиться от них и выбрать (или назначить) новых судей в КС. Все эти шаги властей, по мнению оппонентов, ставят под угрозу дальнейшее функционирование государства. В частности, такую обеспокоенность на своей странице в соцсети Facebook выразила бывший депутат парламента, а ныне член общественной организации "Группа Альтернативные проекты" Элинар Варданян. Организация занимается выработкой предложений, нацеленных на реформирование различных сфер жизни в Армении. По мнению Варданян, предложение, адресованное судьям КС, имеет лишь одну цель — избавиться от действующих членов КС и заменить их новыми, угодными властям персонами.