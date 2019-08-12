Минобороны Армении о побеге Араика Казаряна в Азербайджан

Минобороны Армении признало факт перехода военнослужащего на территорию Азербайджана.

"12 августа, около 12:00, из зоны охранения одной из частей Армии обороны на юго-восточном направлении пока еще в невыясненных обстоятельствах боевую позицию покинул военнослужащий Араик Казарян, 2000 года рождения ", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

В то же время агентство «Спутник-Армения» сообщает, что Араик Казарян был призван в армию в январе 2019 года.

«19-летний Араик Казарян — уроженец села Ехегис Вайоцдзорской области Армении. У него есть брат, который служит контрактным военнослужащим в рядах ВС Армении», - пишет издание.