США выступили в поддержку «жесткого» Brexit

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку новой администрации Британии в ее планах провести Brexit без сделки с ЕС.

По словам советника Дональда Трампа, Вашингтон хотел бы оказаться «полезным» правительству Бориса Джонсона в реализации «жесткого» Brexit и его последствий для британской экономики.

«Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его», — цитирует Болтона Reuters.

Спикер подчеркнул, что после «развода» с ЕС Британии предстоит заключить торговую сделку с США, одной их самых сложных сторон которой остается сфера финансовых услуг.