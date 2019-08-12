Самолет главы МИД Германии сломался перед заседанием ООН
Визит главы МИД Германии Хайко Мааса в США оказался под угрозой срыва из-за неисправности правительственного самолета.
Как сообщили ВВС ФРГ в своем Twitter, перед самым вылетом у лайнера А321 обнаружился дефект вентиляционного клапана.
Через полчаса министру предоставили запасной самолет, и он все-таки смог отправиться в США на заседание Совбеза ООН.
При этом неисправность сломанного лайнера оперативно устранили.
«Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле», — говорится в сообщении ВВС.