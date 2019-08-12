Уже с середины июля в этом году держится прохладная и даже дождливая погода. И вообще температура воздуха невиданно низкая для лета – редко когда переваливала за 30 градусов тепла, а в первые недели августа вообще едва достигала 20.

Который уж раз за это лето Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщило, что на Апшеронском полуострове будет облачно, не исключены осадки, а ветер будет дуть северо-восточный и довольно сильный.

Любители поплавать и позагорать очень огорчены такой погодной аномалией – где оно, обычно знойное и солнечное апшеронское лето? Вместе с тем азербайджанский сегмент социальных сетей изобилует язвительными постами в адрес хозяев платных пляжей – мол, природа мстит непогодой за отгороженное заборами побережье моря.

Опечалены и фермеры - помидоры и другие овощи и фрукты запаздывают с созреванием, да и вообще непонятно, созреют ли – температура далека от оптимальной.

Между тем погода обманула ожидания людей во всей Восточной Европе. Как отмечают европейские метеорологи, на всем континенте до Урала установилось редкое явление - стационарный циклон. Это когда область низкого давления сформировалась не только у поверхности Земли, и даже не только в нижних слоях тропосферы, а вплоть до нижних слоев стратосферы. Так что весь август будет непривычно прохладным и дождливым.

Многие специалисты связывают эти процессы с глобальным климатическим потеплением, парниковым эффектом, таянием ледников и др. Предвещают, что число экстремальных погодных явлений, таких как сильные ливни и ураганные ветры, будет нарастать.

И все же, можно ли ожидать, что летней погоды в привычном нашем понимании, когда жара держится порой до середины сентября, уже никогда не будет?

Отвечая на этот вопрос haqqin.az, эксперт-эколог БГУ профессор Чингиз Исмаилов сказал, что пока с определенностью утверждать что-либо преждевременно - только в случае повторения погодных изменений на протяжении трех-четырех лет можно будет говорить о каких-то закономерностях.

«На Европейском континенте, действительно, погода сейчас весьма нестабильна, но пока нет оснований говорить о каких-то устойчивых изменениях на глобальном уровне. Хотя на региональном уровне такие климатические изменения уже явно прослеживаются. Тем не менее говорить о закономерном сдвиге рано - надо еще посмотреть, какая погода станет основной в разные сезоны ближайших лет», - считает Ч.Исмаилов.

Эксперт, к тому же, не разделяет мнения специалистов, утверждающих, что глобальные климатические изменения являются результатом деятельности человека.

«Нельзя забывать, что в мире более тысячи вулканов, не менее ста из которых - активные. Выбросы углекислого газа от их извержений в сотни раз больше, чем от всех предприятий, заводов и ТЭЦ во всем мире. Человечество пока не способно менять погоду. Мировой климат меняется по своим природным законам», - отмечает И.Исмаилов.