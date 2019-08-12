В Ираке убили американского «спецназовца года»
Военнослужащий Корпуса морской пехоты США погиб в Ираке. Об этом сообщает Marine Corps Times.
35-летний комендор-сержант Скотт Коппенхафер погиб от пули террориста «Исламского государства» 10 августа, выполняя задание в рамках операции «Непоколебимая решимость».
До перевода в элитный отряд специального назначения Коппенхафер служил пулеметчиком и снайпером. В 2018 году он был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты (USMC Critical Skills Operator) года» за руководство иракским спецназом, действия которого поспособствовали разгрому ИГ на севере Ирака.