Мадуро отказался от переговоров с оппозицией

Власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро отказались от переговоров с оппозицией на Барбадосе из-за страха перемен. Об этом заявил депутат оппозиционного лагеря Сталин Гонсалес, передает агентство EFE.

По его словам, переговоры находились в финальной стадии, а стороны уже выработали итоговые предложения.

Гонсалес подчеркнул, что «диктатура боится перемен», а мнимую «агрессию со стороны США» использует как предлог.

Представитель оппозиции заявил, что продолжение переговоров остается под вопросом.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решил прервать переговоры своих представителей с оппозицией на Барбадосе из-за «давления со стороны США».