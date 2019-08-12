Мадуро отказался от переговоров с оппозицией
Власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро отказались от переговоров с оппозицией на Барбадосе из-за страха перемен. Об этом заявил депутат оппозиционного лагеря Сталин Гонсалес, передает агентство EFE.
По его словам, переговоры находились в финальной стадии, а стороны уже выработали итоговые предложения.
Гонсалес подчеркнул, что «диктатура боится перемен», а мнимую «агрессию со стороны США» использует как предлог.
Представитель оппозиции заявил, что продолжение переговоров остается под вопросом.
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решил прервать переговоры своих представителей с оппозицией на Барбадосе из-за «давления со стороны США».