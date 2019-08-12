Склад с боеприпасами взорвался в южном пригороде иракской столицы Багдада, снаряды упали в особо охраняемой «зеленой зоне», близ правительственных зданий и дипмиссий.

Посольство США включило сирены предупреждения об опасности из-за прогремевших поблизости взрывов.

Представитель местного Минздрава Сейф аль-Бадр сообщил, что в результате падения снарядов на жилые районы пострадали не менее 13 человек.

Пострадавших с легкими ранениями доставили в больницы «аль-Ярмук» и «аль-Махмудия», передает телеканал Al-Sumaria.

Отмечается, что взрыв произошел в результате утилизации старых боеприпасов на военной базе в районе Эд-Дора.