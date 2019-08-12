Взрыв у посольства США в Ираке пострадали 13 человек
Склад с боеприпасами взорвался в южном пригороде иракской столицы Багдада, снаряды упали в особо охраняемой «зеленой зоне», близ правительственных зданий и дипмиссий.
Посольство США включило сирены предупреждения об опасности из-за прогремевших поблизости взрывов.
Представитель местного Минздрава Сейф аль-Бадр сообщил, что в результате падения снарядов на жилые районы пострадали не менее 13 человек.
Пострадавших с легкими ранениями доставили в больницы «аль-Ярмук» и «аль-Махмудия», передает телеканал Al-Sumaria.
Отмечается, что взрыв произошел в результате утилизации старых боеприпасов на военной базе в районе Эд-Дора.