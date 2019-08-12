И хотя знаменитая композиция нашей команды с мячами была исполнена четыре года назад, она продолжает пользоваться популярностью среди поклонников гимнастики и набирать просмотры.

То выступление было в апреле 2015 года на Кубке мира в итальянском Песаро. В мае того же года азербайджанские групповички выступили с этим же упражнением на чемпионате Европы в Минске и тоже оставили о себе наилучшие впечатления.

Удивительно, но упражнение, которое посмотрели 2 миллиона человек и которым поделились в интернете около 35 тысяч раз, позволило команде Азербайджана занять на том Евро лишь 4-е место. Это тот случай, когда судьи только по понятным им одним причинам не разделили многочисленных зрительских симпатий, оставив наших гимнасток не только без заслуженного золота, но и вообще без медалей.

Однако нет никаких сомнений: зрительская любовь, да еще и не иссякшая с годами, куда важнее сухих судейских оценок.