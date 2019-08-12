Россия и Иран выступили против строительства газопровода из Туркменистана через Азербайджан

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Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, - заявил представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари. Об этом сообщает правительственные иранские агентства. "Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства", - заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме.

Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой - газопроводами и терминалами - для поставки газа на мировые рынки. Это второе за сутки заявление, направленное против строительства Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ должен поступить через Азербайджан в Европу. Накануне первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что «интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами», - сообщает ИТАР ТАСС.