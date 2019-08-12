Трамп заявил о взрыве ракеты «Буревестник» в России

В Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую НАТО классифицирует как Skyfall. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» - написал Трамп.