Трамп заявил о взрыве ракеты «Буревестник» в России
В Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую НАТО классифицирует как Skyfall. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
«Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» - написал Трамп.
Как пишет Deutsche Welle, о том, что в Архангельской области испытывали именно «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве. О том же заявлял американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.
Взрыв на полигоне под Северодвинском близ села Нёнокса произошел 8 августа, в результате погибли пятеро сотрудников Росатома. Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва датчики показали превышающий норму уровень радиации, позднее уровень радиации вернулся в норму. Администрация близлежащего Северодвинска в день аварии также сообщила о краткосрочном повышении уровня радиации.