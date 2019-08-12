Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел», — заявил Опумбаев.

По его словам, именно поэтому было принято решение о принудительном приводе Атамбаева, которое поручили ГКНБ.

Опумбаев отметил, что бывший глава государства готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме нашли целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж его дома был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для обороны.

Операция по задержанию Алмазбека Атамбаева началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Между его сторонниками и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств. Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. От огнестрельного ранения погиб спецназовец. Еще несколько человек были взяты в заложники. На следующий день экс-президент сдался силовикам.