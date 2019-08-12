В Аргентине на фоне публикации результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов в стране стал не действующий президент, а оппозиционер Альберто Фернандес, аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38 процентов. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Индекс опустился до 27 530,8 пункта - это один из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений. Как сообщает Bloomberg, за последние 70 лет хуже ситуация была только в июне 1989 года, когда биржа Шри-Ланки обвалилась на 60 процентов на фоне гражданской войны, пишет Лента.ру.