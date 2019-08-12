Глава спецслужб: Спецназовца застрелили из оружия Атамбаева

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях", - сказал он.

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа, заявил сегодня журналистам начальник управления Генпрокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев, сообщает ТАСС.

По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Как заявил сегодня глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев, принимавший участие в штурме резиденции Атамбаева боец спецподразделения был застрелен из оружия, обнаруженного в доме экс-главы государства.

"Боец был застрелен из оружия, которое находилось в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят", - сказал глава ГКНБ.