Доллар пошел вниз, а цена на золото бьет рекорд наш комментарий
Месяц назад, а именно с 9 июля, стоимость золота стала резко расти. И аккурат после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он отметил, что показатели глобального роста не улучшились, что вызывает обеспокоенность тем, что слабость мировой экономики продолжит влиять на экономику США. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 7,35 доллара, или на 0,52% - до 1407,85 доллара за тройскую унцию.
Инвесторы стали отыгрывать заявления Пауэлла, выразившего обеспокоенность темпами роста мировой экономики и не исключившего возможность снижения базовой ставки на заседании ФРС 30-31 июля. На этом фоне доллар стал дешеветь к мировым валютам, что всегда оказывает поддержку стоимости золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,24% - до 96,87 пункта. Одним словом, Пауэлл обеспечил ожидания смягчения монетарной политики, что способствовало дальнейшему росту стоимости золота. И пошло золото вверх - по нарастающей.
Лишь один раз после этого золото подешевело 1 августа после заявлений того же главы ФРС относительно дальнейших перспектив монетарной политики. Цена августовского фьючерса на золото на бирже Comex снижалась на 16,4 доллара, или на 1,15% - до 1409,7 доллара за тройскую унцию (31,1034768 грамма). Это последовало сразу после того, как ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за последние 10 лет понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Рынки хотели более сильного снижения и не получили его. А помимо ФРС есть и другие продолжающиеся рисковые события, которые обеспечивают ценовое направление для золота. Это и повышающаяся вероятность того, что Brexit будет без сделки, и отсутствие прогресса между США и Китаем в торговых переговорах.
И вскоре стоимость унции золота (28,35 гр – не путать с тройской унцией) впервые с 2013 года превысила 1500 долларов из-за повышенного спроса на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем: а также ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками. Золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие меры. Драгметалл вновь выступает в традиционной роли защитного актива, по мнению экспертов, в случае эскалации торговой войны цена его может достичь даже 1,6 тыс. долларов за унцию.
Но этот скачок цен на золото был спровоцирован уже не ФРС, а Народным банком Китая, который ослабил курс юаня до минимума с 2008 года. Планка опустилась на 313 базисных пунктов - до 6,9996 юаня за 1 доллар, снижение происходило пятый день подряд. Именно эти действия китайского регулятора спровоцировали очередной скачок цен на золото. Сейчас финансовые рынки переживают непростой период: стоимость фондовых активов падает, сырье дешевеет, а центробанки пытаются ослабить свои валюты. В таких условиях инвесторам не остается ничего другого, как скупать золото. С начала лета тройская унция подорожала уже на 200 долларов. Если 1 июня ее стоимость составляла около 1280 долларов, то сейчас за унцию дают уже 1480 долларов.
И теперь уже инвесторам нужно внимательно следить за действиями и Народного банка Китая, поскольку именно девальвация юаня вызывает турбулентность на рынках. Тут следовало бы вспомнить, что в последнее время и Госнефтефонд Азербайджана заметно нарастил свои золотые ресурсы, а Китай, как и Россия, в последние годы были наиболее активными покупателями золота, и текущая ценовая динамика, безусловно, играет в их пользу. Кстати, золотые ресурсы Нефтефонда не учитываются международными фининститутами, которые ведут регистрацию лишь золотых запасов минфинов и центробанков.
А согласно последнему докладу Всемирного совета по золоту "Тенденции спроса на золото", спрос на драгметалл в первой половине этого года подскочил до трехлетнего максимума. Только во втором квартале мировой спрос на золото вырос до 1123 т, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми факторами этого роста были продолжающиеся покупки центробанками и устойчивый рост обеспеченных золотом торгуемых инвестиционных фондов (ТИФов). В целом же спрос на золото за первые полгода увеличился до 2181,7 т. А суммарные покупки центробанками в первом полугодии составили 374,1 т, что стало самым большим чистым увеличением мировых запасов золота в первом полугодии за 19 лет. Причем интерес к золоту проявляют в основном развивающиеся страны. В целом, девальвация юаня и сетования американского президента Дональда Трампа на слишком сильный доллар формируют опасения перерастания торговых прений в валютную войну.
Итак, торговая война США – Китай и растущий спрос центробанков мира, стремящихся сократить зависимость от слабеющего доллара, привели к тому, что с октября 2018 года золото выросло в цене на 25%. Многие страны оказались в условиях отрицательных процентных ставок, не говоря о торговых и валютных войнах. И золото в этих условиях приобрело стратегическое значение и стало очень прибыльным благодаря росту спроса. Стимулирует спрос и слабость доллара. Поэтому центробанки пытаются диверсифицировать свои резервы, уменьшая, насколько это возможно, зависимость от валюты.