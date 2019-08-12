Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:11

Месяц назад, а именно с 9 июля, стоимость золота стала резко расти. И аккурат после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он отметил, что показатели глобального роста не улучшились, что вызывает обеспокоенность тем, что слабость мировой экономики продолжит влиять на экономику США. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 7,35 доллара, или на 0,52% - до 1407,85 доллара за тройскую унцию.

Инвесторы стали отыгрывать заявления Пауэлла, выразившего обеспокоенность темпами роста мировой экономики и не исключившего возможность снижения базовой ставки на заседании ФРС 30-31 июля. На этом фоне доллар стал дешеветь к мировым валютам, что всегда оказывает поддержку стоимости золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,24% - до 96,87 пункта. Одним словом, Пауэлл обеспечил ожидания смягчения монетарной политики, что способствовало дальнейшему росту стоимости золота. И пошло золото вверх - по нарастающей. Лишь один раз после этого золото подешевело 1 августа после заявлений того же главы ФРС относительно дальнейших перспектив монетарной политики. Цена августовского фьючерса на золото на бирже Comex снижалась на 16,4 доллара, или на 1,15% - до 1409,7 доллара за тройскую унцию (31,1034768 грамма). Это последовало сразу после того, как ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за последние 10 лет понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Рынки хотели более сильного снижения и не получили его. А помимо ФРС есть и другие продолжающиеся рисковые события, которые обеспечивают ценовое направление для золота. Это и повышающаяся вероятность того, что Brexit будет без сделки, и отсутствие прогресса между США и Китаем в торговых переговорах. И вскоре стоимость унции золота (28,35 гр – не путать с тройской унцией) впервые с 2013 года превысила 1500 долларов из-за повышенного спроса на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем: а также ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками. Золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие меры. Драгметалл вновь выступает в традиционной роли защитного актива, по мнению экспертов, в случае эскалации торговой войны цена его может достичь даже 1,6 тыс. долларов за унцию.