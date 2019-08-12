Чем опасна стихийная торговля в Баку

Комментируя haqqin.az сообщение Главного управления полиции Баку об усилении мер по пресечению стихийной торговли и создаваемой ею антисанитарией в Ясамальском и Низаминском районах столицы, Т.Зейналов обратил внимание прежде всего на то, что горожане будут наконец ограждены от далеко небезопасной снеди, которой до последнего времени в изобилии торговали в местах, вовсе для этого не предназначенных.

«Мы уже привыкли, что прямо на улице продают рыбу, кур, гатыг, яйца, зелень, фрукты-овощи, домашнего происхождения булки и рогалики. Между тем качество, санитарные нормы всех этих продуктов никто не контролирует, а обнаружив дома несвежую птицу, прокисший гатыг или гнилые овощи, предъявлять претензии некому. К тому же вконец испорченные продукты, внутренности и чешую рыбы и прочий мусор тоговцы выбрасывают там же, на улице, замусоривая порой самый центр города. Не говоря уже о том, что все эти отбросы начинают стремительно гнить под жарким летним солнцем, распространяя немыслимую вонь и привлекая крыс и мух. Все это прямой путь к самым разным инфекциям», - подчеркивает эксперт.

Об условиях хранения уличных съестных товаров и говорить не приходится. На выставленных на картонках и в грязных ведрах продуктах оседают строительная пыль, токсические вещества выхлопных газов автомобилей, сажа и др. Любителям по-быстрому купить по дороге домой, не заходя в магазин, что-то к столу, Т.Зейналов напоминает и о том, как часто взвешенный на примитивных, к тому же предусмотрительно «подкрученных» весах товар, не дотягивает до объявленного веса минимум граммов сто.

«Однако для эффективности борьбы с этим уже устоявшемся у нас явлением, - считает эксперт, - необходимо предоставить торговцам альтернативу в виде сети просторных, недорогих ярмарок. Чтобы человек, который привез продать выращенных в своем хозяйстве курочек или инжир, мог спокойно, без значительных затрат реализовать товар на законных основаниях и в цивилизованных условиях. Конечно, найдутся люди, которые предпочтут уличную продажу стационарной торговле, где надо платить налоги, иметь электронные весы и соблюдать санитарные нормы. Но в этом случае вполне можно ужесточить ответственность за незаконную торговлю на улицах».