Чем опасна стихийная торговля в Баку
Решение правоохранительных органов и городских властей очистить улицы, подземные переходы, окрестности станций метро Баку от незаконной уличной торговли можно только приветствовать, убежден руководитель Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов.
Комментируя haqqin.az сообщение Главного управления полиции Баку об усилении мер по пресечению стихийной торговли и создаваемой ею антисанитарией в Ясамальском и Низаминском районах столицы, Т.Зейналов обратил внимание прежде всего на то, что горожане будут наконец ограждены от далеко небезопасной снеди, которой до последнего времени в изобилии торговали в местах, вовсе для этого не предназначенных.
«Мы уже привыкли, что прямо на улице продают рыбу, кур, гатыг, яйца, зелень, фрукты-овощи, домашнего происхождения булки и рогалики. Между тем качество, санитарные нормы всех этих продуктов никто не контролирует, а обнаружив дома несвежую птицу, прокисший гатыг или гнилые овощи, предъявлять претензии некому. К тому же вконец испорченные продукты, внутренности и чешую рыбы и прочий мусор тоговцы выбрасывают там же, на улице, замусоривая порой самый центр города. Не говоря уже о том, что все эти отбросы начинают стремительно гнить под жарким летним солнцем, распространяя немыслимую вонь и привлекая крыс и мух. Все это прямой путь к самым разным инфекциям», - подчеркивает эксперт.
Об условиях хранения уличных съестных товаров и говорить не приходится. На выставленных на картонках и в грязных ведрах продуктах оседают строительная пыль, токсические вещества выхлопных газов автомобилей, сажа и др. Любителям по-быстрому купить по дороге домой, не заходя в магазин, что-то к столу, Т.Зейналов напоминает и о том, как часто взвешенный на примитивных, к тому же предусмотрительно «подкрученных» весах товар, не дотягивает до объявленного веса минимум граммов сто.
«Однако для эффективности борьбы с этим уже устоявшемся у нас явлением, - считает эксперт, - необходимо предоставить торговцам альтернативу в виде сети просторных, недорогих ярмарок. Чтобы человек, который привез продать выращенных в своем хозяйстве курочек или инжир, мог спокойно, без значительных затрат реализовать товар на законных основаниях и в цивилизованных условиях. Конечно, найдутся люди, которые предпочтут уличную продажу стационарной торговле, где надо платить налоги, иметь электронные весы и соблюдать санитарные нормы. Но в этом случае вполне можно ужесточить ответственность за незаконную торговлю на улицах».