В Калининграде трагически погиб известный азербайджанский врач

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на «Комсомольскую правду», 63-летний врач-отоларинголог, уроженец Азербайджана Тенгиз Гусейнага оглу Ахундов не справился с управлением «Фольксваген-Поло», и автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим автомобилем той же марки.

В результате аварии, произошедшей утром в воскресенье, 11 августа, на юге Калининградской области России погиб известный врач-азербайджанец.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо автомобиля, но в областном управлении МВД уточнили, что водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу. В момент аварии рядом с Ахундовым находился его сын, но он не получил каких-либо травм. Удар пришеся по водительской стороне автомобиля, и доктор Ахундов получил тяжелый удар по голове.

Тенгиз Ахундов долгие годы работал в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Первым о гибели в аварии доктора Ахундова сообщил совет Врачебной палаты Калининградской области. Его коллеги говорят, что Ахундов более 30 лет работал в Центральной городской клинической больнице Калининграда и заслужил всеобщее уважение. У него была большая семья, две его дочери с золотой медалью окончили школу.

Пациенты на многочисленных интернет-форумах выражают свои соболезнования и скорбь по поводу гибели доктора Ахундова.

- Погиб очень хороший врач! - написала калининградка Виктория Л. – Еще в четверг меня прооперировал. Вся больница в трауре. Царствие ему небесное.

- Отличный доктор, опытный и грамотный, иногда мог немного быть резким, но как врач очень хороший. Спасибо большое, Тенгиз Гусейнович!

Соболезнование родным и близким погибшего выразили в региональном министерстве здравоохранения.

Газета сообщает, что Тенгиза Ахундова похоронят на родине. Сегодня, 13 августа, тело погибшего самолетом доставят в Азербайджан.