В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами

В Карагандинской области Казахстана между местными и иностранными работниками Жайремского горно-обогатительного комбината произошла массовая драка, передает Today.kz.

В результате потасовки несколько человек получили легкие травмы, им оказана медицинская помощь. На место происшествия выехал губернатор области Ерлан Кошанов.

По неофициальным данным, пострадавшими являются граждане Турции.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разные условия труда иностранцев и местных рабочих: у приезжих и зарплата выше, и соцпакет лучше.

Напомним, 29 июня на казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз местные рабочие подрались с арабами. Пострадали 30 человек. Поводом стало оскорбление казахской девушки.