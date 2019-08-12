Зарезавшего жену Мамедова задержали в Баку

В Баку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Сабунчинского района, задержан ранее судимый по статье 234 УК Азербайджана Хаял Мамедов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений своей жене Гюнай Мамедовой. Об этом сообщает Report.

Отметим, что инцидент произошел 11 августа в поселке Маштага в доме отца потерпевшей. Х.Мамедов нанес 19 ножевых ранений беременной жене. Раненая женщина была доставлена в больницу. Ввиду тяжелого состояния ее поместили в реанимационное отделение.