«Короля оперы» обвинили в секс-домогательствах

Единственной, кто решился раскрыть свое имя, стала певица Патрисия Вульф, меццо-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере, пишет РБК.

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. На условиях сохранения анонимности семь певиц и одна танцовщица рассказали об этом в беседе с Associated Press.

По словам женщин, артист в разное время с 1980-х заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях и «наказывал профессионально, когда ему отказывали».

Всего около 30 артистов оперы Лос-Анджелеса, где работает 78-летний Доминго, заявили, что наблюдали его неподобающее поведение, особенно по отношению к молодым женщинам.

Многие из пострадавших сообщили, что их неоднократно предупреждали об особенностях поведения артиста и призывали не оставаться с Доминго наедине даже в лифте. Сам Доминго на вопросы агентства об обвинениях в сексуальных домогательствах не ответил, но, обобщая ситуацию, опроверг эту информацию.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Выступает на сцене на протяжении 50 лет. Обладатель 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.