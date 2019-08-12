Турецкий остров эвакуируют из-за пожара фото
В Турции из-за масштабных лесных пожаров на острове Мармара эвакуируют туристов, пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что пляжи заволокло дымом. Огонь подобрался близко к отелям, прибрежным кафе и пришвартованным яхтам.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, по факту пожара задержан один человек.
Накакнуне турецкие курорты на побережье Эгейского моря, такие как Фетхие и Даламан, затянуло дымом из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла, в которой сгорело около 350 га леса. Очаг пожара находился в 60 км от курорта Фетхие, где были эвакуированы жители более 30 домов. Огонь тушили 520 пожарных, 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.