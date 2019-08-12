Таможенники нашли 2 кг золота в кроссовках туристки в России
Российские таможенники в Забайкальске обнаружили десять слитков золота под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФРС).
«Десять небольших золотых слитков общей массой около 2 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальска в обуви выезжающей в Китай гражданки России. Ценный груз стоимостью свыше 4 млн рублей удалось выявить с помощью стационарного металлоискателя: золото было спрятано под стельками кроссовок», – говорится в сообщении.
Решение о проведении досмотра было вызвано тем, что перед началом таможенного контроля россиянка «заметно нервничала».
«Промышленные пробы и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, у гражданки России отсутствовали. По словам девушки, золото, доставшееся ей по наследству, в Китай она вывозила для продажи», – говорят в ФТС.
В отношении задержанной туристки возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов»).