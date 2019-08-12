Российские таможенники в Забайкальске обнаружили десять слитков золота под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФРС).

«Десять небольших золотых слитков общей массой около 2 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальска в обуви выезжающей в Китай гражданки России. Ценный груз стоимостью свыше 4 млн рублей удалось выявить с помощью стационарного металлоискателя: золото было спрятано под стельками кроссовок», – говорится в сообщении.