Экс-премьер ГДР: «Горбачев не был великим политиком»

«Горбачев тщательно не проанализировал и не оценил положение и возможности СССР, и позднее в процессе «два плюс четыре» (договор «два плюс четыре» об объединении Германии, заключенный между ГДР и ФРГ и четырьмя государствами-союзниками) он в недостаточной мере использовал и выступал за это», — цитирует РИА Новости Модрова.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев не смог правильно оценить возможности Советского Союза после падения Берлинской стены, из-за чего объединение ГДР и ФРГ в единую Германию стало неизбежным, а мировая архитектура безопасности была развалена. Такое заявление сделал последний премьер-министр Германской Демократической Республики Ханс Модров (занимал эту должность в 1989-1990 годах) в интервью РИА Новости.

«У Советского Союза было 350 тысяч солдат на территории ГДР, и Москва вела переговоры только о том, как вернуть этих солдат домой. Ни по вопросу о НАТО или о выводе западных воинских частей не велись должным образом переговоры. Мне понятно, что Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть — он не мог удержать нас», — подчеркнул Модров.

По словам Модрова, власти ГДР в начале 1990 года предлагали трехэтапный план объединения Германии: сначала — заключение договора и созданное на его основе сообщество, после этого — появление конфедерации и немецкого федерального государства, которое было бы нейтральным в военном плане. Осуществление плана заняло бы пять-шесть лет.

Также Горбачев заявил, что власти ГДР должны были решить, останутся ли они в НАТО. В это время канцлер ФРГ Гельмут Коль прибыл в Москву и заявил, что немцы останутся в НАТО, и пообещал поставку гуманитарной помощи в СССР, отметил Модров.

«В апреле 1990 года Горбачев заявил, что Германия лучше останется в Варшавском договоре и в НАТО одновременно. Как можно было иметь такие иллюзии? Он даже не осознавал, что Варшавского договора больше нет. И, конечно, никто не воспринимал такие предложения всерьез», —добавил Модров.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года, простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. В ГДР ее называли «Антифашистский оборонительный вал», в ФРГ — «Позорной стеной». За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения были снесены.