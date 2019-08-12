Синоптики пообещали солнечную погоду
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 18-22, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-50%.
На пляжах Апшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана также в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди и грозы. Ветер восточный. Температура ночью 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.