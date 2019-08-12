В Иране показали новую военную технику

Во время церемонии, на которой присутствовал министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, была представлена тактическая машина иранского производства Aras-2 и бронетранспортер Ra'd (Thunder, "Гром"), сообщает Tasnim News.

Выступая, бригадный генерал Хатами выделил особенности Aras-2, сказав, что автомобиль обладает высокой мобильностью на пересеченной местности, тяжелыми военными механизмами и оружием, установленными на нем, высокой мощностью, грузоподъемностью, которые увеличились и улучшились по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристики бронетранспортера Ra'd не сообщаются.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету Meshkat, дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2 тыс. км.