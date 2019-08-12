Патрушев обсуждает с Пашиняном участие армянских войск в Сирии
Начался визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Армении. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.
Николай Патрушев обсудил с секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном вопросы национальной и информационной безопасности двух стран.
Отмечается, что стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб.
Собеседники обменялись мнениями о состоянии региональной безопасности.
Григорян и Патрушев поговорили также о взаимодействии двух стран в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Секретарь Совбеза России подчеркнул важность тесного взаимодействия Москвы и Еревана по вопросам международной информационной безопасности. По его мнению, эта проблематика имеет серьезное значение для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Затем Николай Патрушев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече обсуждались актуальные проблемы международной повестки дня, в частности, восстановление мирной жизни в Сирии.
Напомним, в Сирии в составе российских войск присутствует ограниченный контингент армянских вооруженных сил. Вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирии, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с армянским законодательством. А вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны.