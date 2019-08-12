Патрушев обсуждает с Пашиняном участие армянских войск в Сирии

Начался визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Армении. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.

Николай Патрушев обсудил с секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном вопросы национальной и информационной безопасности двух стран.

Отмечается, что стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб.

Собеседники обменялись мнениями о состоянии региональной безопасности.

Григорян и Патрушев поговорили также о взаимодействии двух стран в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Секретарь Совбеза России подчеркнул важность тесного взаимодействия Москвы и Еревана по вопросам международной информационной безопасности. По его мнению, эта проблематика имеет серьезное значение для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.