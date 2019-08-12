Как сообщили в пресс-службе МВД, на основании поступившей информации задержан житель Ширвана Надир Бабаев. Во время осмотра в его спортивной сумке были обнаружены автомат Калашникова, к нему магазин и семь патронов. Задержанный признал, что боеприпасы принадлежат ему.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели несколько успешных операций против лиц, незаконно носящих огнестрельное оружие и боеприпасы.

В результате еще одной операции, проведенной сотрудниками Главного управления в Ширване, задержан житель города Амид Абдуллаев. Во время личного обыска на нем был обнаружен и изъят пригодный к применению пистолет Макарова.

По каждому из двух упомянутых фактов в Главном управлении возбуждены уголовные дела.

В отношении каждого из задержанных судом определена мера пресечения в виде ареста.