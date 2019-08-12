Сегодня в 20:30 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским « Карабах ом» и кипрским АПОЭЛ.

Первая игра на Кипре завершилась со счетом 2:1 в пользу «Карабаха».

Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия). В первой игре, состоявшейся в Салониках, команды сыграли вничью 2:2.

Отметим, что в случае выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов «Карабах» как минимум гарантирует себе участие в групповом турнире Лиги Европы.

Ну а проигравший в паре АПОЭЛ – «Карабах» отправится в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Сутьеска» (Черногория) – «Линфилд» (Северная Ирландия). В первой игре в Черногории британцы выиграли со счетом 2:1.